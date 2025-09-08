La bancada del Partido Nacional presentó un documento en el que evalúa el cumplimiento de los 63 compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo. Según su análisis, apenas 16% estarían en marcha.

El debate parlamentario sobre la ley de Presupuesto comenzó este viernes con la comparecencia del equipo económico en la comisión de Hacienda integrada con Presupuesto. En ese marco, la bancada del Partido Nacional difundió un documento en el que monitorea uno a uno los compromisos asumidos por el gobierno en campaña electoral.

De acuerdo con esa evaluación, de los 63 compromisos planteados, apenas un 16% se estarían cumpliendo efectivamente. El documento utiliza un sistema de tres colores para medir el nivel de avance: en verde los cumplidos, en amarillo los iniciados pero no concretados, y en rojo los que no han tenido avances.

Desde el oficialismo, sin embargo, se sostiene que el proyecto de ley de Presupuesto, sumado a otras medidas ya tomadas, pone en marcha más de la mitad de los compromisos adquiridos durante la campaña electoral.

El cruce de visiones entre el análisis interno del Partido Nacional y la postura del Ejecutivo marca el inicio de lo que será un intenso debate político en torno al rumbo de los próximos cinco años.