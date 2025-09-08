Se trata de la Comisión de Auxilio y Fomento Aldecoa, donde diferentes autoridades participaron del encuentro

Según informó la Cámara del Pueblo, en la tarde del pasado jueves, la intendenta de San José, Ana Bentaberri, visitó la Comisión de Auxilio y Fomento Aldecoa del barrio Roberto Mariano. Lo hizo acompañada por el presidente de la Cámara del Pueblo, Gustavo Viera, la secretaria Rita Montelongo, Susana Panzardi y la edila nacionalista Carolina Hornes.

La delegación fue recibida por el presidente de la institución, Jorge Lemos, la vicepresidenta María Devera y demás integrantes de la directiva. En el encuentro, la Comisión planteó a la jefa comunal la necesidad de reparar el techo, mejorar las instalaciones eléctricas y obtener materiales para la refacción de los baños, lo cual quedó a consideración de la intendenta.

La Comisión Aldecoa ha venido desarrollando diversas actividades con el fin de recaudar fondos para el arreglo edilicio de su sede, entre ellas ventas de tortas fritas y rifas, lo que ha permitido realizar mejoras visibles en el local.

Actualmente la institución cuenta con 80 socios activos, cifra que continúa en ascenso, y según los vecinos se percibe un cambio positivo en el barrio desde la conformación de la nueva directiva.