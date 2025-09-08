El joven músico de Puntas de Valdez presentará su espectáculo este sábado 27 de setiembre a las 21 horas

El Instituto Cultural Español (ICE) de San José recibirá este sábado 27 de setiembre al cantante y compositor Ayrton Gallareto, quien se presentará por primera vez en ese escenario. El show comenzará a las 21 horas e incluirá un repertorio de versiones de artistas latinoamericanos, así como composiciones propias que transitan entre el folclore, la murga, el candombe, el bolero y el pop.

Gallareto estará acompañado por Avril Aldaz (guitarra, saxofón y voces), Nico Camacho (guitarra y voces) y Yoa González (percusión). La propuesta promete ser dinámica y colectiva, ya que contará con la participación de varios artistas maragatos invitados, con el objetivo de generar una conexión emocional auténtica con el público

Originario de Puntas de Valdéz, Ayrton inició su carrera solista en 2023. En junio de este año lanzó su primer tema propio, “Soñá”, disponible en todas las plataformas digitales, y en agosto teloneó a Nito Mestre en el Teatro Macció

Las entradas tienen un costo de $250 y pueden adquirirse comunicándose al 099 426 079