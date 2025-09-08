El delantero francés del Atlético de Madrid viajó a Montevideo para el bautismo de la hija de Diego Godín.



El fin de semana tuvo una visita inesperada en Uruguay: Antoine Griezmann, estrella del Atlético de Madrid y exseleccionado de Francia, viajó a Montevideo para participar del bautismo de Juana Godín, hija de Diego Godín, quien cumple su primer año en los próximos días.

El futbolista aprovechó el parate por la fecha FIFA para reencontrarse con amigos y compañeros de vieja data. Se lo vio junto a Gonzalo “Chory” Castro, con quien compartió vestuario en la Real Sociedad, y posó con la camiseta de Porongos de Flores, actual campeón de la Organización del Fútbol del Interior (OFI). La imagen fue difundida en redes sociales por Castro.

Además, Griezmann apoyó públicamente la causa del “Gordo Verde” Juan Andrés, quien trabaja con la asociación civil Cirineos. Esta organización se dedica a brindar apoyo integral a familias que viven en condiciones de precariedad, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y facilitar el acceso a una vivienda digna.

Con este viaje exprés, Griezmann volvió a dejar en claro su vínculo cercano con Uruguay, forjado desde sus inicios profesionales y consolidado a través de la amistad con referentes como Diego Godín.