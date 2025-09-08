Cómo colaborar con el científico uruguayo que fue clave en el combate al COVID-19 en el país.
El científico Gonzalo Moratorio fue diangosticado meses atrás con un agresivo tumor cerebral. Él mismo lo anunció a través de sus redes sociales y desde ese medio fue informando de los avances del tratamiento al que fue sometido en el hospital brasileño Sirio Libanés.
Allí fue operado y además realizó la primera etapa del tratamiento. En todo momento se mostró optimista y confiado: «Sigo convencido de que voy a ganar esta pelea», dijo en varias ocasiones, y señaló al embarazo de su esposa como un impulso extra. «Es una fuerza tremenda que tengo para poder conocer a mi hija», sentenció.
Ahora desde el Institut Pasteur difundieron una colecta solidaria para que el virólogo pueda continuar con el tratamiento en el exterior y hacer frente a los gastos asociados a ese viaje. «Cada aporte ayudará a cubrir su recuperación», escribieron.
El aporte puede realizarse en pesos o dólares a través de una cuenta bancaria que está a nombre de Moratorio y su esposa Natalia Ibáñez. Es la cuenta N° 3699135 del banco HSBC.
Gonzalo Moratorio necesita nuestro apoyo para continuar con su tratamiento oncológico en el exterior y hacer frente a los gastos asociados. Cada aporte ayudará a cubrir su recuperación. El Institut Pasteur de Montevideo invita a colaborar a través de su cuenta personal: pic.twitter.com/RPicCLzYGb— Institut Pasteur Montevideo (@IPMontevideo) September 8, 2025