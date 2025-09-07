La original, que era de bronce, fue hurtada tiempo atrás.

El busto que recuerda al Dr. Nery T. Arriaga, ubicado en la plaza que lleva su nombre, tiempo atrás fue objeto de vandalismo. Habían hurtado la placa de bronce que llevaba su nombre.

Ante esta situación se procedió a la confección y colocación de una nueva placa con datos de referencia, y con un código QR que permite conocer una breve biografía de Arriaga y del propio busto.

El Dr. Nery Teodoro Arriaga Perera nació el 22 de abril de 1897 en Montevideo.

Fue un prestigioso médico de San José,

Docente de Filosofía, Historia y Biología.

Impulsor del Instituto Histórico Cultural y Museo de Bellas Artes de San José.

Se casó con Amalia Chápper, con quien tuvo tres hijos.

En 1947 asume por primera vez como Intendente Municipal de San José.

Promotor del hormigonado de las calles de San José, y con una impronta de promoción cultural y social del departamento.

Es reelecto y asume en 1951 su segundo período.

Fallece en ejercicio del cargo el 30 de setiembre de 1952.

El busto fue inaugurado en 1956, luego de que el “Comité Ejecutivo de Homenaje” -que presidía Joaquín Martínez Laguarda-, lo entregara al Concejo Departamental. Se financió a través de una colecta popular.

Se emplazó en la vieja “Plaza Constitución”, que había sido rebautizada con el nombre del ex Intendente fallecido.

La obra fue realizada por el escultor Alberto Marino Gahn (1900-1978), a través de un concurso donde estuvieron como jurado los escultores José Luis Zorrilla de San Martín, Severino Pose y el Arq. Juan A. Scasso.

La plaza «Dr. Nery T. Arriaga» es centro -este fin de semana -, de un evento de concurrencia masiva, «La Fiesta Nacional de la Pizza». / Fuente: Jorge Gutiérrez Pérez, director de Cultura de la Intendencia de San José

El antes y el después: