El ministro de Economía justificó los aumentos tributarios en un déficit fiscal mayor al que se había proyectado hace un año.

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, justificó los aumentos tributarios propuestos en el proyecto de Presupuesto en el deterioro fiscal mayor al previsto, y dijo que esa restricción de finanzas públicas también le implica al gobierno resignar algunas decisiones de gasto, informo Subrayado.

Este viernes durante varias horas, Oddone presentó el proyecto a la comisión que aborda el Presupuesto, y recibió críticas de la oposición por los incrementos tributarios.

Oddone dijo que se hace cargo de la decisión e insistió que durante la campaña electoral las proyecciones de déficit fiscal para este año eran de 2,8% del PIB, lo que dista de la tendencia de este año, a cerrar en más de cuatro puntos sobre el producto.

El ministro recordó que durante la campaña se había negado a comprometerse a no subir tasas o crear impuestos.

“Nadie puede prometer cosas que no tiene bajo control, prometer que uno no va a subir impuestos en un período de gobierno es irresponsable, porque uno puede enfrentar (…) situaciones inesperadas por las cuales uno se vea obligado a aumentar impuestos”, dijo Oddone el 10 de octubre, entrevistado en “Arriba Gente” de Canal 10.

En esa nota, agregó: “Nosotros hemos repetido que en condiciones normales no hay margen para aumenta la presión fiscal, lo cual no quiere decir que no haya modificaciones tributarias que hacer”. Y puso “un ejemplo” con #el impuesto a la renta mínima global”.

Dijo que ese tributo “está avanzando en el mundo a velocidades muy generalizadas” y advirtió que ya había entonces “compañías uruguayas que se han presentado con la administración tributaria para ver cómo pueden hacer para tributar con el impuesto mínimo a la renga global en Uruguay, porque de no hacerlo en Uruguay lo van a tener que hacer en el exterior”.

Ese “impuesto global” es justamente uno de los incluidos en el Presupuesto.

«No es lo que yo hubiera querido. De hecho, yo dije en campaña que los ingresos tributarios, que la presión fiscal no iba a aumentar, y la presión fiscal está aumentando. Eso está ocurriendo. Yo me hago cargo de eso. Yo dije que no iba a ocurrir y está ocurriendo. Y está ocurriendo porque en el escenario al que nos enfrentamos -uno toma las decisiones cuando las tiene que tomar-, entre todos los males, el ser incoherente con lo que dije era lo que menos me preocupaba», dijo Oddone.

Agregó que las proyecciones fiscale eran de déficit de 2,8% del PIB y el resultado de este año será negativo en más de cuatro puntos del producto.

N. de R. Esta nota fue publicada antes con un texto que tenía errores, lo que fue corregido.