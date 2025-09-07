La ballena quedó varada en la zona de Boca de Mauricio.

Tal como informó San José Ahora, una ballena apareció muerta este sábado en cercanías de Playa Boca de Mauricio, en el departamento de San José, lo que generó alarma entre vecinos y visitantes de la zona.

Según informó la Armada Nacional de Uruguay, el hecho fue denunciado por el alcalde de Libertad, Matías Santos, quien se presentó en el destacamento de Kiyú para solicitar apoyo en el cercado del área. El objetivo fue impedir que personas se acercaran al animal debido al riesgo de explosión por acumulación de gases en el cuerpo. Concretamente se informó que se busca “evitar que se acerquen personas por el peligro de que el animal explote”.

Efectivos navales acudieron al lugar y procedieron a delimitar la zona para evitar incidentes. En paralelo, el director de Bienestar Animal, Gonzalo Simón, comunicó que ya se realizaron las gestiones necesarias y que este domingo se llevará a cabo el entierro de la ballena en la misma playa, con el fin de prevenir mayores peligros.

El hallazgo, ocurrido a pocos kilómetros de la concurrida Playa Kiyú, causó sorpresa entre quienes transitaban por la costa y generó preocupación en la comunidad local.