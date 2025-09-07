Las predicciones del horóscopo del lunes 8 de setiembre de 2025 de todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Esta es la predicción del horóscopo del lunes 8 de setiembre de 2025 de todos los signos del zodiaco:

ARIES

Te enfrentarás fuertemente con el sexo opuesto. Tu sensibilidad será herida. Ten cuidado en los viajes cortos y en las palabras que digas. Ojo con excesos, hoy tu cuerpo pide templanza.

TAURO

Busca ser más prudente en tus acciones y actos tanto en el trabajo como en tus relaciones íntimas. No pidas más de lo que te corresponde, cede más. Pon hoy más cuidado si conduces o viajas.

GÉMINIS

Tu vitalidad será en la jornada desbordante y la podrás aplicar con suma facilidad y éxito en tus trabajos y asuntos domésticos. Habrá cambios en el amor por necesidad de libertad. Llega dinero.

CÁNCER

Aumentarán tus contactos sociales. Intenta evitar enfrentamientos y discusiones. Tu magnetismo personal crecerá al máximo. Pasión segura y noche tumultuosa, tu magnetismo y seducción a tope.

LEO

No cambies tu rumbo por lo que te digan los nuevos conocidos y mucho menos por sus críticas, sólo en la pareja hallarás comprensión. Pon más atención al volante, hoy nada de prisa y arrebatos.

VIRGO

Los asuntos familiares cobrarán en la jornada mayor importancia. Tu pareja te buscará con ansiedad. En lo financiero habrá cambios y gastos, ojo a los despistes hoy y los gastos exagerados.

LIBRA

Te notarás algo nervioso y te costará bastante la comunicación con los próximos. Busca actividades relajantes y mira más por tus intereses materiales. La noche te brindará todo lo que buscas.

ESCORPIO

Tu magnetismo amoroso se activará hoy en gran forma. Te será fácil cautivar a quien desees. Cuidado con los celos y los gastos innecesarios. Alto ardor pasional que te hará conquistar todo.

SAGITARIO

Escapa de las ganancias fáciles y mira más por tus intereses financieros. Hoy el azar no está de tu lado pero el amor a tope. Pasiones y noche inolvidable, tu imagen social brillará mucho.

CAPRICORNIO

En tu vida privada como en la social ocurrirán cambios importantes. Intenta mantenerte tranquilo o perderás buenas opciones y éxitos. Cuida la dieta, es un día para la templanza.

ACUARIO

Los lazos afectivos aumentarán en la jornada donde serás el centro de atención de muchos. Nacerá una nueva amistad muy profunda y larga. Sorpresas en los viajes con un reencuentro.

PISCIS

Hoy habrá interesantes novedades en tu área financiera. Crecerán tus ingresos y habrá inversiones. El amor sigue estando cerca y apasionado, pero no mezcles amor con dinero, más pies en tierra.

Este lunes 8 de setiembre, como todos los días del año, accedé a toda la información en www.sanjoseahora.com.uy