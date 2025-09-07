Mirá el video y las fotos.

Este sábado una ballena fue encontrada sin vida en la orilla del Río de la Plata, en la zona de Ordeig en el balneario Kiyú.



El ejemplar fue visto por Álvaro Ortíz, un vecino de San José que registró el animal mientras visitaba el balneario.



Por sus características y pliegues ventrales, se trataría de una ballena yubarta juvenil (Megaptera novaeangliae), especie que en ocasiones ingresa al estuario del Plata. El animal se encuentra en avanzado estado de descomposición.

También sobre la arena fueron vistas pirañas muertas, algo poco común en esa zona del país. Este hecho es similar al reportado días atrás en la zona de Piriápolis, departamento de Maldonado, que llamó la atención de los expertos en fauna marina.