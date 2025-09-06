Finalmente, en las últimas horas, fue puesto tras las rejas.

La Jefatura de Policía de San José informó al respecto este sábado en los siguientes términos: “Un hombre de 21 años de edad, sin antecedentes penales, que en el mes de abril había sido condenado por nueve (9) delitos de desacato agravado en concurso real con un delito de retiro o destrucción de dispositivos electrónicos a la pena de dieciocho (18) meses de prisión que se sustituyeron por libertad a prueba, fue detenido en la pasada jornada en momentos que personal del Grupo de Reserva Táctica del Programa de Alta Dedicación Operativa (G.R.T – P.A.D.O.) se encontraba realizando patrullaje en Ciudad del Plata, ya que el sujeto poseía requisitoria por nuevos incumplimientos a las condiciones impuestas por el régimen de libertad a prueba.

El hombre fue trasladado a la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género de Ciudad del Plata (C.E.V.D. y G.).

Se enteró a la Sra. Jueza Letrada de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia de Libertad quien resolvió decretar la revocación de la libertad a prueba impuesta, y dispuso la privación de libertad por el saldo restante de pena.”