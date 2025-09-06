Fue en la pasada madrugada, en la intersección de las calles Espínola y Zorrilla. El ahora internado dio positivo en espirometría.

De acuerdo con la información oficial de la Jefatura de Policía de San José, el hecho se registró en la intersección de las calles Espínola y Zorrilla, donde colisionaron un auto y una moto.

Al llegar al lugar, un móvil de la Unidad de Respuesta Policial (URP) constató que el conductor del birrodado se encontraba semiinconsciente, siendo asistido por una emergencia médica de UCOR. El profesional a cargo lo diagnosticó como “politraumatizado grave”, por lo que fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde permanece internado en CTI.

El conductor del auto, que no sufrió lesiones, declaró a los efectivos que circulaba por calle Espínola en dirección sur cuando, al llegar a la intersección con Zorrilla, impactó con la moto que se desplazaba en sentido oeste “a alta velocidad”. La espirometría practicada en el lugar al automovilista resultó negativa.

En tanto, al motociclista se le realizó el examen en el centro asistencial, con resultado positivo.

En el sitio trabajó Policía Científica, que llevó a cabo el relevamiento correspondiente. La Fiscalía Letrada de 1° Turno de San José fue enterada del hecho.