La última vez que se supo de ella fue el pasado 16 de agosto.
La Jefatura de Policía de San José emitió este sábado un pedido de colaboración a la población: “Se solicita la colaboración de la población y los medios de prensa para establecer la ubicación de Verónica Pérez Pérez, de 28 años de edad, con último domicilio en Paraje Scavino, cuyo paradero se desconoce desde el día 16 de agosto.”
El comunicado agrega que “fue vista por última vez vistiendo jeans oscuro, championes blancos con negro, buzo rosado con capucha y chaleco color negro.”
Por cualquier información, comunicarse con la Dependencia Policial más cercana o al servicio de Emergencias 9.1.1.