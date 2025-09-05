La intensa búsqueda llegó a su desenlace más doloroso: el auto de Morosini fue hallado en el arroyo Don Esteban, con los cuerpos del padre y sus dos hijos en su interior.

La Policía y los buzos de la Armada Nacional hallaron este viernes en la mañana el automóvil BYD rojo sumergido en el arroyo Don Esteban, en el departamento de Río Negro. Dentro del vehículo estaban los cuerpos sin vida de los dos niños, Alfonsina (2) y Francisco (6), junto al de su padre, Andrés Morosini, de 28 años.

El caso había generado un amplio operativo de búsqueda desde que el hombre se llevó a los menores por la fuerza desde la ciudad de Mercedes, en Soriano, incumpliendo medidas judiciales de restricción. La investigación incluyó rastrillajes por aire, tierra y agua en varios departamentos, con la participación de la Policía, la Armada y drones de vigilancia.

El hallazgo fue confirmado por fuentes policiales al medio Subrayado, que informó en directo desde el lugar a través de su corresponsal en la zona, Daniel Rojas.

Con el hallazgo del vehículo y de los cuerpos, el operativo de búsqueda culmina, aunque continúa la investigación para establecer en detalle las circunstancias del hecho.