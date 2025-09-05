Continúa la intensa búsqueda de Andrés Morosini Rechoppa y de sus hijos Francisco (6) y Alfonsina (2). Las autoridades estiman que el hombre, jinete experimentado y conocedor de la zona, habría seguido un plan previamente trazado

allegados esperan novedades sobre el paradero de los niños y de su padre.

La búsqueda de los dos niños secuestrados por su padre en Mercedes continúa este viernes con un fuerte despliegue en la zona del arroyo Don Esteban, en Río Negro, donde se encontraron huellas de un vehículo que podrían corresponder al automóvil BYD rojo en el que huyó Andrés Morosini Rechoppa junto a los pequeños Francisco (6) y Alfonsina (2).

Según informaron las autoridades, los rastrillajes incluyen tierra, aire y agua, con participación de policías, drones, perros rastreadores y buzos de la Armada Nacional, quienes ya inspeccionaron más de 100 metros cuadrados en el cauce del arroyo. La investigación también abarca los departamentos de Soriano y Paysandú, aunque los mayores esfuerzos se concentran en la zona de ruta 20, kilómetro 58,400.

Los investigadores sostienen que Morosini, jinete reconocido en el ambiente hípico, habría planificado su huida aprovechando su conocimiento de la región y de caminos alternativos. Registros de cámaras y peajes confirmaron que el vehículo se dirigió hacia Fray Bentos, antes de internarse en caminos rurales.

La Fiscalía y el Ministerio del Interior difundieron las imágenes de Morosini y posteriormente las de los niños, dado que la llamada “alerta Amber” aún no está reglamentada en Uruguay.

Mientras tanto, la situación mantiene en vilo a dos familias. La madre de los pequeños, Micaela Ramos, quien había denunciado a Morosini por violencia doméstica, difundió un mensaje en redes sociales solicitando ayuda. Por su parte, la hermana del hombre pidió públicamente que regrese con los niños, asegurándole apoyo familiar.

El operativo continúa y las autoridades solicitan a la población aportar cualquier información que pueda colaborar con la búsqueda.