La jueza de Mercedes Ximena Menchaca revocó la prisión domiciliaria para el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, y el resto de los imputados en marzo por delitos de corrupción en la anterior gestión municipal.

La audiencia había sido pedida a la Justicia por la fiscalía que pretendía que se extendiera la medida de prisión domiciliaria de 00:00 a 7:00 horas pero la jueza entendió que no correspondía mantener esa medida. Como consecuencia la fiscal anunció en la audiencia que apelará por lo que el Tribunal de Apelaciones Penal de 4o Turno, que interviene en este caso, resolverá.

Según dijo a los medios presentes en el juzgado, uno de los defensores de Besozzi, Nelson Rosa, la jueza argumentó la «falta de proporcionalidad» para mantener la medida a esta altura del proceso y dispuso el cese de la medida para los seis imputados.

Sí se mantiene como medidas, la obligación de presentarse una vez a la semana ante la seccional policial y seguirán sin poder salir del país por 120 días, dijo Rosa.

En junio, la Justicia había revocado la medida de no acercamiento a la Intendencia de Soriano, algo que no le permitía ingresar al edificio. El mismo mes, el Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia confirmando solo la prisión domiciliaria nocturna.

La sentencia a la que accedió El Observador afirmó que “el arresto domiciliario total (…) ha perdido virtualidad jurídica” y que las medidas fijadas de prisión domiciliaria en la noche “son eficientes» para preservar los peligros que enfrenta la investigación actualmente.

Con respecto a tres de los jerarcas imputados junto a Besozzi (Gonzalo Castillo, Pedro Besozzi y Germán Cavallero) el tribunal dijo que la apelación de la fiscal “quedó vacía de contenido” y “carece de objeto” ya que con respecto a ellos las mediads se vencieron el 10 de junio. “Cuando las actuaciones fueron recibidas en la Sala el 11 de junio de 2025, ya estaban vencidas”, cuestionó el tribunal.