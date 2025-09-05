La Justicia dispuso medidas cautelares por 120 días tras una denuncia presentada en la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género.

El Juzgado Letrado de Primera Instancia de San José de Primer Turno formalizó la investigación contra un hombre mayor de edad, denunciado por abuso sexual hacia su hijastra, quien al momento de los hechos era menor de edad.

De acuerdo al comunicado de la Jefatura de Policía de San José, el individuo fue formalizado por la presunta comisión de reiterados delitos de abuso sexual agravados, en el marco de lo establecido en el artículo 79 de la Ley 19.580 sobre violencia basada en género.

El magistrado actuante resolvió medidas cautelares por 120 días, que incluyen:

fijación de domicilio ,

, prohibición de salir del país sin autorización judicial ,

, prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima y su madre ,

, arresto nocturno en su domicilio.

La investigación judicial continúa bajo reserva, a la espera de nuevas diligencias.