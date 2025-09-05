Una mujer denunció que su madre fue engañada telefónicamente y entregó dinero a desconocidos que se hicieron pasar por familiares en problemas

La Jefatura de Policía de San José informó que una adulta mayor de 88 años fue víctima de una estafa en la ciudad de Rodríguez, mediante la modalidad conocida como “cuento del tío”.

Según la denuncia radicada en Comisaría 8va., la víctima recibió una llamada telefónica en la que una mujer, mediante engaños, le manifestó que familiares suyos habían tenido problemas y estaban detenidos en una comisaría, solicitándole dinero de manera urgente.

La adulta mayor gestionó un préstamo y posteriormente entregó el dinero a una mujer de cabello oscuro, aproximadamente 1,70 metros de altura, que se presentó en su domicilio a bordo de una camioneta blanca.

En el caso trabaja personal policial de la seccional correspondiente, mientras se procura dar con los responsables.