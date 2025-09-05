El proyecto busca que jóvenes promuevan inclusión y derechos humanos en sus territorios

En la tarde de este viernes, Karen Sass, responsable del mecanismo de vigilancia y monitoreo de aplicación de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), estuvo presente en San José de Mayo para reunirse con autoridades de la dirección de Políticas Sociales de la Intendencia.

En ese marco, resaltó el lanzamiento del proyecto: «Formación de jóvenes líderes en Derechos Humanos, con énfasis en los derechos de las personas en situación de discapacidad«, para el cual están abiertas las inscripciones. El objetivo del programa, es que aquellos participantes del mismo, puedan ser promotores de la inclusión y los derechos humanos, en el lugar donde residen.

«Ganamos un fondo de la embajada de Estados Unidos, que nos va a permitir, hacer un curso de formación para jóvenes sobre liderazgo y DD.HH, con énfasis en los derechos de las personas con discapacidad. La idea es que estos jóvenes sean promotores en los territorios donde viven, sobre temas de la inclusión y los derechos humanos«.

Sass, destacó que a nivel nacional, en la inclusión de las diferentes discapacidades: «Se vienen haciendo grandes esfuerzos, aunque todavía falta mucho, sobre todo en lo que tiene que ver con educación y accesibilidad. La Institución, también desde un área de denuncia, donde la población puede denunciar cuando se constata o entiende que hay una vulneración de los derechos«.

Consultada sobre las prioridades de la Institución, en referencia a la discusión por el presupuesto quinquenal, enumeró algunas áreas a reforzar: «Mayor institucionalidad, presupuesto acorde, la sistematización de los datos, falta información sobre las personas con discapacidad, también ejes que tienen que ver con la educación, con la inclusión laboral, con la salud y rehabilitación, por ahí andan los desafíos principales«.