Brindaron charlas de prevención de ahogamiento en la Escuela N° 52

Este viernes, entre las 10 y 15 horas, de forma honoraria, referentes de la Agrupación de Guardavidas de San José, asistieron a la Escuela N° 52 de San José de Mayo, con motivo de realizar charlas de prevención en ahogamientos, a alumnos de 4°, 5° y 6° año de la institución educativa, en el marco de acercarse la temporada de verano.

Cristian Larrea, uno de los integrantes, en diálogo con San José Ahora, explicó que estas charlas las realizan desde hace más de 10 años. Tienen pensado continuar recorriendo escuelas, para «educar a los niños, de cómo ir a la playa, piscinas, comportamientos, actividades, materiales que utilizamos y demás«.

Remarcó que en las charlas se remarca, que la primer causa de muerte accidental en niños de 0 a 6 años, es el ahogamiento: «creemos que es de suma importancia trabajar en la educación que tiene que ver con esta franja de población«.