La “alerta” fue lanzada por el colectivo Las Nietas de Abella. En Montevideo hubo una masiva concentración afuera de Torre Ejecutiva.

Poco después de confirmarse el doble homicidio de dos niños de 2 y 6 años por parte de su padre, el colectivo de San José Las Nietas de Abella lanzó una alerta con llamado a concentración en la Peatonal Paseo de los Constituyentes de la capital maragata. La convocatoria reunió a poco más de diez personas, las que portaron un cartel en el que se leía: “NI UNA MENOS. En San José, ya no tendrán la comodidad de nuestro SILENCIO”.

Cientos de mujeres se movilizaron frente a Torre Ejecutiva contra la violencia de género y vicaria

El secuestro y asesinato de dos niños por su padre, poseedor de antecedentes y medidas cautelares, disparó la indignación y el reclamo de medidas.

Colectivos y feministas autoconvocadas se movilizaron frente a Torre Ejecutiva para exigir medidas concretas contra la violencia de género y la violencia vicaria. La convocatoria surgió tras el secuestro y asesinato de dos niños por su padre, quién contaba con antecedentes penales y medidas cautelares vigentes. Según se informó serán recibidas por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.La concentración comenzó a las 17 horas y fue convocada de forma urgente una vez conocida la noticia del asesinato por parte de su padre de los dos niños secuestrados el pasado jueves.