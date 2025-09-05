Se han registrado situaciones sumamente preocupantes, como la de una niña que fue sorprendida por un delincuente dentro de su propia casa.
“Permanentemente nos están robando”, dijo a San José Ahora uno de los vecinos afectados por la ola de inseguridad que se arrastra desde hace más de un mes en la zona de la parquización del arroyo Mallada, en San José de Mayo.
“Jamás vemos pasar un patrullero”, expresaron consternados, mientras señalaban unas mesas ubicadas en la intersección de las calles 20 de Setiembre e Institución Atlética Río Negro. Según indicaron, los delincuentes aprovechan ese lugar oscuro para ocultarse: “ahí se guarecen, miran todo y después actúan”.
Uno de los episodios más graves ocurrió días atrás, cuando una niña quedó “cara a cara” con un intruso que intentaba robar en su vivienda.
“Esto tiene que parar”, enfatizaron los vecinos.