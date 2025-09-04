Una habitante de la zona aseguró que en su vivienda se frustró un robo porque el malhechor vio a su hija en el interior.

En las últimas semanas, la Parquización del arroyo Mallada se ha visto sacudida por una serie de hurtos e intentos de ingreso a viviendas, lo que ha generado fuerte preocupación entre los vecinos.

Los testimonios coinciden en que los delincuentes observan las rutinas de las familias y aprovechan ausencias de apenas minutos para ingresar a las casas. Una vecina relató lo ocurrido el pasado 27 de agosto, cuando desconocidos intentaron entrar a su vivienda en Club Nacional de Fútbol y Silvestre Blanco. En esa ocasión, el robo no se concretó: “Los ladrones no llegaron a ingresar a mi casa porque vieron a mi hija en el living”, contó. Y agregó: “Nosotros estamos vigilados. Yo salí a buscar a mi otra hija a la escuela y pasó esto. Mi hija no se anima a quedarse sola, y yo a dejarla sola”.

Ese mismo día, otra familia de Río Negro y Ciganda sufrió el robo de dispositivos electrónicos, dinero y ropa.

Los hechos se repitieron en jornadas posteriores, incluso con robos frustrados mientras había personas dentro de las viviendas. Vecinos narran episodios de gran tensión, como el de una adolescente de 13 años que se encontró cara a cara con un intruso en su hogar, lo que la obligó a refugiarse en el baño y llamar a su familia.

Pese a que todas las denuncias fueron presentadas ante la Policía, los habitantes de la zona aseguran que no se han visto medidas concretas para revertir la situación.