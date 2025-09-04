La Intendencia de San José lanzará una encuesta ciudadana para evaluar el funcionamiento de los mismos

La Intendencia de San José lanzará una encuesta ciudadana para evaluar el funcionamiento del nuevo sistema de recolección de residuos domiciliarios con contenedores individuales.

El formulario online se enviará a los vecinos de Ecilda Paullier, Puntas de Valdez y Rafael Perazza, quienes dieron su consentimiento al momento de recibir los contenedores. La consulta solicitará la opinión de los usuarios tanto sobre el nuevo sistema de recolección como sobre el uso de los ecocentros de Puntas de Valdez y Ecilda Paullier.

La encuesta comenzará el lunes 8 de setiembre y será implementada por la Dirección General de Gestión Ambiental y Salud junto con el Instituto Departamental de Estadísticas de la Escuela de Gobernanza.

Los interesados en acceder a más información podrán comunicarse al teléfono 4342 9000, interno 1704.