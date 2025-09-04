La exdiputada por Artigas, condenada en 2024 por usurpación de funciones, volvió a afiliarse al Partido Nacional tras la aprobación del directorio blanco.

A poco más de un año de su renuncia, Valentina dos Santos Caram regresó al Partido Nacional, luego de que el directorio aprobara su reincorporación este lunes 1° de setiembre.

En julio de 2024, la entonces diputada por Artigas presentó su renuncia tras verse envuelta en un escándalo que culminó con su condena por un delito de usurpación de funciones, en el marco de una causa por irregularidades en el pago de horas extras en la Intendencia de Artigas, en la que también fueron condenados su tío, el intendente Pablo Caram, y el director municipal Rodolfo Caram.

Pese a la sanción, Dos Santos continuó vinculada a la actividad política, especialmente durante la campaña electoral de Emiliano Soravilla, su delfín político, quien resultó electo intendente de Artigas y la incorporó como secretaria general.

El presidente del directorio blanco, Álvaro Delgado, explicó que no existen impedimentos para su regreso, ya que cumplió la condena y el partido ya le había aplicado la sanción correspondiente.

Según consignaron fuentes políticas, Dos Santos mantiene aspiraciones de continuar su carrera electoral dentro del Partido Nacional.