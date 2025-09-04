El Centro Público de Empleo de Libertad ofrecerá este lunes 8 de setiembre un espacio de orientación para quienes buscan insertarse en el mercado laboral

El encuentro se desarrollará de 9:00 a 15:00 horas en el Municipio de Libertad (25 de Agosto esquina San José), y tendrá como objetivo brindar herramientas prácticas para mejorar las posibilidades de inserción laboral.

Durante la jornada se ofrecerá asesoramiento sobre cómo afrontar una entrevista de trabajo, además de acompañamiento en la elaboración de currículums y otros instrumentos de búsqueda de empleo. También se facilitará la conexión con oportunidades laborales y formativas vigentes.

La actividad está dirigida a todas las personas interesadas en fortalecer su perfil profesional y explorar alternativas de desarrollo en el ámbito laboral.