La mujer de 54 años fue vista por última vez el pasado viernes 29 de agosto.

La búsqueda de Carmina Díaz Senattore, mujer de 54 años que desapareció en San José de Mayo, continúa sin resultados. Fue vista por última vez el pasado viernes 29 de agosto y, pese a los operativos desplegados por la Jefatura de Policía de San José, hasta el momento no han surgido novedades sobre su paradero.

De acuerdo a la información oficial, la mujer vestía al momento de su desaparición pantalón deportivo, championes negros con detalles verdes, campera negra y una cartera pequeña color beige.

La Policía exhorta a la población a que, ante cualquier dato que pueda contribuir con la investigación, se comunique de inmediato con la dependencia policial más cercana o con el servicio de emergencias 9-1-1.