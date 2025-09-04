Se trata de dos sujetos de 27 y 36 años respectivamente.

Un hecho de hurto ocurrido en San José de Mayo terminó con dos hombres condenados por la Justicia, luego de que la Policía lograra frustrar el robo de un aire acondicionado en la zona de calles Lavalleja y Durazno.

En primera instancia un hombre fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía Letrada de 2° Turno, que dispuso el cese de detención y su emplazamiento. La investigación, a cargo del Área de Investigaciones de Zona I, permitió obtener registros fílmicos de cámaras del Ministerio del Interior y de vecinos de la zona, lo que reveló la participación de un segundo individuo con antecedentes penales, posteriormente detenido.

En la audiencia realizada en el Juzgado Letrado de 5° Turno, el magistrado condenó a C.E.P.H, de 27 años, a 12 meses y 15 días de prisión de cumplimiento efectivo, mientras que al segundo hombre, de 36 años, se le impuso la misma pena pero bajo régimen de libertad a prueba.