Las tareas para dar con el paradero de Andrés Morosini y sus pequeños hijos de 2 y 6 años finalizaron este jueves sin resultados.

Los buzos de la Armada rastrillaron una superficie de 100 metros.

Finalizó este jueves sin resultados en Río Negro la búsqueda de Andrés Morosini, el hombre de 28 años que se llevó a la fuerza a sus hijos de 6 y 2 años de la casa de su expareja en Mercedes, Soriano.

La tarea se concentró durante la jornada en la zona del arroyo Don Esteban, ubicado a la altura del kilómetro 58 de la ruta 20, cerca de la ciudad de Young. «Estamos haciendo un rastrillaje en la zona para poder confirmar o descartar los indicios que tiene la Policía, afirmó el prefecto del Puerto de Fray Bentos, Guillermo Pais.

El jerarca detalló que la búsqueda se realizó con una embarcación neumática con la que se rastrilló la zona. Un grupo de buzos de la Armada llegó desde Montevideo y se sumó a la tarea. La búsqueda subacuática abarcó unos 100 metros y se retomará este viernes a partir de las 7 de la mañana.

El arroyo Don Esteban cuenta con una profundidad de entre 1,5 metros hasta 3,5 metros, en promedio. Los efectivos navales se encontraron con una gran corriente que dificultó y limitó las tareas de búsqueda, además de los peligros ocultos debajo del agua para los buzos.

La Policía empleó en la búsqueda aérea en la zona con el uso de un dron geotérmico, que permitió descartar áreas y profundizar las tareas en determinados cuadrantes. «Al detectar calor nos permite centrar la búsqueda en ciertas zonas», afirmó Pais.

Ruben Olivera es un vecino de la zona y también colaboró en la búsqueda con su tractor. El productor aseguró que es un arroyo no muy profundo, pero correntoso. Los investigadores trabajan sobre una huella vehicular que habría ingresado al agua, similar a la del BYD F0 en el que fugó Morosoli y sus pequeños hijos.