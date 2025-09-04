Andrés Morosini Rechoppa, de 28 años, se encuentra prófugo luego de llevarse por la fuerza a sus dos hijos

Según informó «El Observador» Andrés Morosini Rechoppa, un jockey de 28 años oriundo de Soriano, se encuentra prófugo luego de llevarse por la fuerza a sus dos hijos, de 2 y 6 años, en un hecho que conmociona al país. Su expareja, Micaela Ramos, lo había denunciado previamente, por episodios de violencia doméstica y contaba con medidas judiciales que impedían el acercamiento de Morosini.

Según informaron las autoridades, el miércoles el hombre ingresó al domicilio de Ramos, la amenazó y aseguró que mataría a los menores si intentaba intervenir. Luego, subió a los niños a un auto BYD rojo, sin matrícula delantera y con las llantas pintadas de negro, para huir de la ciudad de Mercedes.

La Policía presume que Morosini tenía planificada la ruta de escape. El vehículo fue registrado cruzando el peaje de la Ruta 2 rumbo a Fray Bentos y desde entonces se estima que se encuentra en la zona de Río Negro.

El Ministerio del Interior activó un amplio operativo que incluye a la Guardia Republicana, Policía Caminera y Dirección de Aviación, buscando cubrir tierra y aire para localizar al hombre y a los menores.

Morosini es conocido en el ámbito hípico local, habiendo participado en varias carreras en Mercedes y otros departamentos, e incluso adquirió recientemente un caballo cuarto de milla con el que planeaba competir. Según quienes lo conocen, era “ágil para enderezar en la recta final” y considerado de “sangre ganadora” en las pistas.

Ramos, visiblemente angustiada, recurrió a sus redes sociales para pedir ayuda y manifestó sentirse desesperada ante la desaparición de sus hijos.