Los residentes del barrio denuncian un aumento de robos en viviendas y aseguran que los delincuentes estudian sus movimientos para entrar en lapsos muy breves de ausencia.

En las últimas semanas, la Parquización del arroyo Mallada se ha visto sacudida por una serie de hurtos e intentos de ingreso a viviendas, lo que ha generado fuerte preocupación en los vecinos de la zona.

Los testimonios coinciden en que los delincuentes observan las rutinas de las familias y aprovechan momentos de ausencia de apenas minutos para ingresar a las casas. En testimonio con San José Ahora, una vecina del barrio comentó un caso reciente que ocurrió el 27 de agosto, cuando desconocidos intentaron entrar a una vivienda en Club Nacional de Fútbol y Silvestre Blanco, en esta ocasión el robo no se concreto ya que – » los ladrones no llegaron a ingresar a mi casa porque vieron a mi hija en el living»– y agregó -» Nosotros estamos vigilados, yo salí a buscar a mi otra hija a la escuela, y paso esto. Mi hija no se anima a quedarse sola, y yo a dejarla sola»- Esa misma jornada, otra familia de calle Río Negro y Ciganda sufrió el robo de dispositivos electrónicos, dinero y ropa.

Los hechos se repitieron en días posteriores, incluso con robos frustrados mientras había personas en el interior de las casas. Vecinos relatan situaciones de gran tensión, como la vivida por una adolescente de 13 años que se encontró cara a cara con un intruso en su propio hogar, lo que la obligó a refugiarse en el baño y llamar a su familia.

Pese a que todas las denuncias fueron presentadas ante la Policía, los habitantes de la zona afirman que no se han visto medidas concretas para revertir la situación. Primera Hora consultó a la Jefatura de Policía de San José sobre eventuales acciones en el barrio, pero no se obtuvo respuesta.

La reiteración de los episodios mantiene en alerta a la comunidad, que reclama soluciones inmediatas para recuperar la tranquilidad en su entorno.