El ex edil nacionalista, Marcelo Pianzzola, fue designado por votación unánime

El pasado lunes, en la sesión ordinaria de la Junta Departamental de San José, Marcelo Pianzzola, ex edil por el Partido Nacional, fue proclamado por unanimidad del cuerpo (29/29) como secretario político de la Junta. La propuesta, fue iniciativa de la presidenta de la misma, Fernanda Castro, amparada en el Reglamento Interno del cuerpo.

En diálogo con la prensa, Pianzzola dijo que si bien el secretario es una «persona de confianza» de la presidenta, apunta a «trabajar con todos los ediles» para «transmitir un poco la experiencia que uno tuvo en su momento«. Mencionó que hará seguimiento de los diferentes temas o áreas que nacen en la Junta: solicitudes en la media hora previa, actuaciones de las comisiones de la Junta, entre otras temáticas.

Destacó que la ideas, es «hacerle llegar el contacto» a todos los ediles, para que en lo que entiendan «uno pueda interceder, no solo para destrabar un problema, sino para poder encontrar esas respuestas que pueden demorar«.