Así lo confirmó a San José Ahora el presidente del sindicato de municipales, Cono Creciente.

El presidente de la Asociación de Obreros Municipales (ADEOM) de San José, Cono Creciente, confirmó a San José Ahora que los trabajadores plantearán un incremento salarial en la próxima negociación con la Intendencia. Según explicó, un peón o auxiliar tercero percibe actualmente en el entorno de $40.000 mensuales, monto que consideran insuficiente.

“Sí, el ejemplo ese de los 40 mil pesos se lo di yo a la prensa, que es lo que estaría ganando un peón o un auxiliar tercero, digamos. Y también hay otros ítems que te los puedo adelantar: pedir una tercera partida de ticket alimentación, pedir un 100% del ajuste del IPC más un 2% de recuperación anual, después alguna partida, algún monto de partida de la asiduidad y de la antigüedad también. Pero números nosotros no estamos manejando públicamente todavía, no los hemos manejado”, señaló Creciente.

En cuanto a las negociaciones con la intendenta Ana Bentaberri, explicó: “Una comisión bipartita, y con el Ejecutivo nos reunimos una primera vez para hacer un paneo general y la segunda reunión la tendríamos por ahí por mediados de septiembre con la bipartita en la cual ya comenzaríamos a tener algún indicio de respuesta”.