Afirmó que es un «momento clave» en el marco de la discusión por el presupuesto quinquenal

El diputado por San José Nicolás Mesa (FA) en el marco de la definición del presupuesto nacional, se reunió con la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, para «avanzar en la planificación habitacional de San José«.

Durante el encuentro, se destacó la importancia de la coordinación entre el Ministerio de Vivienda, el Gobierno Departamental y la comunidad local, con el objetivo de dar respuestas a las diversas realidades habitacionales presentes en San José.

“El trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno y la participación de la comunidad local son fundamentales para trazar políticas que respondan a las necesidades reales de San José. Estamos transitando un momento clave, en el que la planificación a partir del presupuesto nacional marcará el rumbo del quinquenio 2025-2030”, afirmó el diputado Nicolás Mesa.