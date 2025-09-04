Será el viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de octubre

El viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de octubre, se llevará adelante en la Plaza de Deportes de Villa Ituzaingó, el festival por los 150 años de la mencionada localidad. Contando con diferentes propuestas culturales, artísticas y gastronómicas.

Será con entrada libre, y tendrá una variada oferta artística, contando con la presencia de Majo y la del 13, Sonido Cristal, Polkeros del Yí, Levantando Polvadera, Cincopados, Javier Pacheco, Paola Hernández, La Canilla, Los Colman, y en el cierre de la festividad el día domingo, la presencia del cantante Lucas Sugo.

También habrá feria artesanal, una maratón 10K, encuentro de motos, y también de autos. Por otra parte, el día domingo se realizará una misa criolla, con ofrenda a Pedro Moré. Además, se realizará un desfile de caballería.

En otro orden, también habrán actuaciones del Centro Cultural Recreativo Ituzaingó, Lili Dance, Caif Rincón de Luz, Escuela 59 Teatro, Danzas, Zumba con Mag y Arraza Samba.