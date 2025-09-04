El Ministerio del Interior difundió imágenes para colaborar en su localización

La Justicia autorizó este jueves al Ministerio del Interior a difundir las fotografías de dos niños de 2 y 6 años que fueron llevados a la fuerza por su padre y cuyo paradero continúa siendo desconocido.

El episodio ocurrió el miércoles, cuando el hombre se presentó en la vivienda de su expareja en Montevideo y se llevó a los menores, lo que derivó en que la Policía solicitara colaboración ciudadana para localizarlos. El hombre permanece requerido por la Justicia.

Los niños fueron calificados como personas ausentes. La niña se llama Alfonsina, tiene 2 años y vestía pantalón negro con corazones y buzo blanco. Su hermano, Francisco, de 6 años, llevaba un pantalón de pijama azul con puños blancos.

El Ministerio del Interior divulgó las imágenes y pidió que cualquier información se comunique al 911, al teléfono del Departamento de Personas Ausentes (2030 4638), o en cualquier seccional policial del país.