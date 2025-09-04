Se lo penó con cinco meses de prisión, aunque se sustituyó completamente por un régimen de libertad a prueba

En la madrugada del martes, personal del Grupo de Reserva Táctica (G.R.T.), que realizaba tareas de patrullaje, fue alertado por el Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.) sobre un hurto en proceso en un taller de San José de Mayo.

Tras la detención del hombre, poseedor de antecedentes penales, se celebró audiencia en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de San José. El magistrado actuante dispuso la formalización de la investigación por la presunta comisión de un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa.

Finalmente, el hombre fue condenado a cinco meses de prisión, aunque la pena se sustituyó completamente por un régimen de libertad a prueba.