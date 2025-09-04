La convocatoria está dirigida a horticultores, ganaderos, lecheros-queseros y viticultores. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 19 de setiembre en la Dirección General de Desarrollo.

La Intendencia de San José lanzó un llamado a productores familiares interesados en sumarse al Programa de Fortalecimiento Productivo y Articulación Territorial, con el objetivo de apoyar e impulsar el desarrollo de diferentes rubros.

La iniciativa está dirigida a horticultores, ganaderos, lecheros-queseros y viticultores, quienes podrán inscribirse hasta el 19 de setiembre en la Dirección General de Desarrollo, ubicada en Asamblea 676, San José de Mayo.

El programa busca fortalecer las capacidades productivas y fomentar la articulación entre productores y territorio, como parte de las políticas de desarrollo local que promueve la comuna.