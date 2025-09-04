La presidenta de la Junta, realizó el planteo en la media hora previa de la pasada sesión del Legislativo Departamental

En la media hora previa de la pasada sesión de la Junta Departamental de San José, Fernanda Castro, presidenta de la Junta, que a su vez, fue electa edila por la Lista 70, realizó planteos para reacondicionar ciclovías en la ciudad de Libertad.

Fernanda Castro, presidenta de la Junta Departamental de San José

En ese marco, en diálogo con la prensa, manifestó: «Si estamos necesitando organizar el tránsito, o apostar a una movilidad activa, necesitamos ciclovías«. Destacó que las que existen en Libertad, a una de ellas, le hace falta un «reacondicionamiento, en lo que tiene que ver con el piso, de un puente, de revisar alguna luminaria«.

Y después también se pronunció sobre una segunda ciclovía, la cual «una empresa que realizó un cableado, la deterioró bastante, hay que reacondicionarla, y urgentemente, necesita de luminaria».