Policía incautó arma y municiones tras control realizado

En un operativo de patrullaje, funcionarios del Grupo de Reserva Táctica (G.R.T) del Programa de Alta Dedicación Operativa (P.A.D.O.) interceptaron un vehículo que circulaba en forma sospechosa por Avenida Río de la Plata, en Playa Pascual.

Según informó la Jefatura de Policía de San José, dentro del auto se encontraban dos personas que portaban un revólver calibre 32 largo y 43 cartuchos, sin poder justificar su procedencia.

La Fiscalía Letrada de Libertad dispuso las actuaciones correspondientes y ambos hombres fueron trasladados a la Comisaría 10ª de Ciudad del Plata. Policía Científica realizó el relevamiento en el lugar y el caso quedó en manos del Área de Investigaciones de Zona II.