El grupo argentino se presentará este domingo 7 de setiembre a las 21:00 horas en el Teatro Macció, con un espectáculo que combina emotividad, frescura y la esencia del folclore latinoamericano.

El trío Destino San Javier regresa a Uruguay para presentar su show “Huracán de Amor”, una propuesta musical que busca transmitir sentimiento y tradición a través de un repertorio que rinde homenaje al folclore latinoamericano.

La cita será este domingo 7 de setiembre, a las 21:00 horas, en el Teatro Macció de San José de Mayo.

Las entradas están disponibles en redes de cobranza y en la boletería del teatro, con los siguientes costos: Platea $1.400, Palco $1.200, Cazuela $1.100 y Paraíso $950.

El espectáculo promete una experiencia única para el público josefino, combinando la potencia vocal de sus integrantes con un repertorio que fusiona lo clásico y lo contemporáneo.