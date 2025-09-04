Las predicciones del horóscopo del viernes 5 de setiembre de 2025 de todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Esta es la predicción del horóscopo del viernes 5 de setiembre de 2025 de todos los signos del zodiaco:

ARIES

Controla tu carácter con los seres queridos y así podrás sacar más provecho a tus relaciones. En el amor tu mirada será muy cautivadora. Viajes muy rentables y sorpresivos que serán rentables.

TAURO

Algo de agresividad en el ambiente acompañará una jornada muy vital y llena de sorpresas. Trata de no mezclar asuntos materiales con los sentimentales. Ojo si viajas, los despistes pueden ser varios.

GÉMINIS

Tu mente y ganas de vivir y experimentar cosas nuevas estarán a nivel muy alto. Te divertirás a lo grande si no profundizas temas. La noche se presenta ardiente, tu verás lo que haces y arriesgas.

CÁNCER

Tu actitud liberal de hoy para con el amor te aportará más problemas que soluciones. Comunícate más con la pareja y todo saldrá a pedir de boca. Suerte en azar, hoy tu intuición te dará la clave.

LEO

Cuidado con pasarte en comidas y bebidas ya que tu organismo no está para excesos. Hoy estás muy sensible y reaccionarás violentamente ante todo, imponte más templanza y solventarás todo lo que llegue.

VIRGO

Por más buena voluntad que pongas en tu labor hoy no habrá tantas compensaciones. Ten paciencia que pronto verás el fruto de tus esfuerzos. Alto magnetismo que te hará ganar un nuevo amor.

LIBRA

Tus emociones se encuentran en gran tensión. Los más cercanos pagarán los platos rotos si no controlas tu carácter, tómate un respiro en todo. Hoy pon más cuidado si viajas, nada de prisas.

ESCORPIO

Cierto nerviosismo interior y una ansiedad poco controlada te pondrá algo rudo en la relación con los próximos, déjate llevar en los placeres y conquistarás más. La noche se presenta ardiente.

SAGITARIO Tu fuerte magnetismo de hoy acentuará tu capacidad de conquista y te verás rodeado de situaciones inesperadas donde la pasión se hará presente. Ganancias fáciles incluso en asuntos del azar.

CAPRICORNIO

Levanta más el ánimo. Aunque todo lo encuentres fuera de control y con pocas perspectivas las cosas se irán solucionando poco a poco. Cambios en el hogar que aportarán mejoras y nueva vida.

ACUARIO

Tu imagen está en alza. Ello te ayudará a conseguir lo que más deseas aunque te enfrentes a personas muy rígidas. No temas a nada, la suerte contigo y el amor al máximo, es un día para triunfar.

PISCIS

Controla tus nervios y pon más fe en lo que haces. Así hallarás la fórmula adecuada para moverte con mucha soltura entre los conflictos presentes. Hoy más cuidado si conduces, regula tiempos.

Este viernes 5 de setiembre de 2025, como todos los días del año, accedé a toda la información en www.sanjoseahora.com.uy