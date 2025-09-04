La campaña contó con el apoyo de la comunidad, a través de actividades voluntarias

Según informó la Intendencia de San José este jueves, más de 100 mantas fueron entregadas y distribuidas en San José, a diferentes complejos y residencias de personas mayores, merenderos y a familias del departamento.

A mediados de mayo, había iniciado esta campaña, con el objetivo de generar espacios de participación a través de actividades voluntarias, colaborativas e intergeneracionales.

Consistía en la confección de mantas a partir de cuadrados de crochet, tejido o tela polar. En una segunda etapa, fueron unidos, formando mantas destinadas a centros de atención de personas mayores del departamento.

En esta edición, se recibieron donaciones de materiales (lana o tejidos de lana) y cuadrados de 20 por 20 centímetros.