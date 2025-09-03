El comercio fue atacado de madrugada, pese a que en el lugar no había dinero ni objetos de valor

En la madrugada del pasado martes, alrededor de las 4:00 de la mañana, se registró un acto de vandalismo contra el local de SoyDelivery en San José de Mayo. Según relató a San José Ahora, la encargada de operaciones de la empresa en el departamento, la alarma del local se activó tras la rotura de un vidrio.

“Lo que hicieron fue solo daño. Rompieron la puerta y se terminó rompiendo todo el frente que es de vidrio. No faltó nada, porque no había dinero en efectivo ni paquetes de clientes en el local”, explicó.

De acuerdo al testimonio, los atacantes podrían haber ingresado, aunque no se llevaron objetos como una etiquetadora, una impresora o una estufa que permanecían en el lugar. Recalcaron que tampoco había dinero en efectivo, debido a que el mismo no queda allí, así como tampoco las encomiendas de los clientes.

Tras el episodio, los responsables del local, realizaron la denuncia policial correspondiente y se vieron obligados a cerrar provisoriamente la fachada. En tanto, continuarán trabajando desde su depósito, ubicado en calle Democracia casi Nicolás Guerra, en su horario habitual de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18 horas.