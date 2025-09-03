Germán González señaló que “en la última Rendición de Cuentas de la Intendencia, el capítulo de Turismo tiene apenas cuatro oraciones”.

“Turismo en San José, diez años sin resultados”, así comienza el mensaje del edil frenteamplista Germán González, para referirse al abordaje del área por parte de la Intendencia.

“En la última Rendición de Cuentas de la Intendencia, el capítulo de Turismo tiene apenas cuatro oraciones. Sí, cuatro. Una vergüenza. Así queda clarito lo poco que se ha hecho en un sector que podría dar trabajo, movimiento y orgullo al departamento”, escribió en la red social Facebook.

El mensaje de González continúa: ¿Y cuáles son los grandes logros que muestran? El bus turístico y la Navidad en San José. Eso no es política turística, son parches.

San José tiene todo para despegar, pero seguimos dormidos:

Río y naturaleza: con senderos, camping y actividades podría ser un atractivo enorme.

Historia y cultura: rescatar museos, casas históricas y recorridos por la ciudad.

Campo y comida: mostrar nuestras granjas, estancias y la cocina maragata.

Eventos como apoyo, no como lo único: que cada feria o fiesta se enganche a una oferta estable, para que la gente vuelva durante el año.

Nada de eso se está haciendo. Y lo peor: Rapetti no es nuevo. En 2015 ya estaba en actividades de turismo, en 2018 como subdirector y ahora desde julio es director. O sea, hace años que está metido en el tema y seguimos igual: sin rumbo.

En el fútbol, si un cuadro pasa 10 años sin ganar nada, lo primero que se hace es cambiar al DT. San José lleva más de diez años sin resultados en turismo. Si no hay cambios, vamos a seguir mostrando solo un bus pintado y luces de Navidad, mientras el potencial de nuestro departamento queda tirado a la banquina.

San José se merece una política turística seria, con planificación y futuro. No cuatro oraciones en un informe y dos parches que no cambian nada.

Les dejo fotos de los 4 renglones que le dedica la Intendencia al Turismo”