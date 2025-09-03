Mantuvo una reunión con el presidente de la Suprema Corte, John Pérez Brignani

En el marco del reclamo por la instalación de un Juzgado Letrado y una Fiscalía en Ciudad del Plata, el alcalde de Ciudad del Plata, Richard Mariani, semanas atrás comunicó a través de sus redes sociales, la elevación de una solicitud formal, para dar solución a este tema.

Tras esto, el pasado jueves, luego de finalizado el Consejo de Ministros, se expresó en conferencia de prensa, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, donde entre otros temas que abordó, confirmó la instalación de un Juzgado Letrado y una Fiscalía para Ciudad del Plata.

Desde el municipio destacaron que «si bien varios actores políticos se hicieron eco de este planteo en el pasado, nunca había sido contemplado tan directamente como ahora, a través de la gestión del alcalde acompañado por la fuerza del movimiento vecinal«.

A pocos días de esta confirmación, Mariani y su equipo, mantuvieron una reunión de trabajo con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. John Pérez Brignani, acompañado por la Dra. Gabriela Figueroa y el Dr. Juan Pablo Novella.

En representación del Municipio, además de Mariani, participaron Leticia Soto y la abogada y escribana Eloísa Friade, parte del equipo de gestión municipal.

Según informaron, «durante el encuentro se evaluaron los pasos a seguir para la implementación del juzgado en la ciudad y se acordó avanzar en la coordinación institucional necesaria«.