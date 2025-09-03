Un incendio en una vivienda del barrio Villa Española terminó con la vida de dos adultos y cinco niños. Bomberos investiga las causas del siniestro

Un devastador incendio ocurrido este miércoles en una vivienda de Cipriano Miró y Apóstoles, en Villa Española, dejó como saldo siete personas fallecidas: dos adultos y cinco niños, según informó la Dirección Nacional de Bomberos (DNB).

El Destacamento de Bomberos de Maroñas recibió la alerta en horas de la mañana y, al llegar al lugar, constató que el fuego ya había consumido toda la vivienda. En la primera inspección desde el exterior se observó a una víctima carbonizada.

Tras extinguir las llamas, los efectivos ingresaron al interior de la casa junto a la Policía y hallaron los restos de las siete personas.

Bomberos trabaja ahora para determinar las causas y el origen del siniestro. La DNB informó además que, con este hecho, ya son 37 las personas fallecidas en incendios en estructuras en lo que va de 2025.