Asegura que la situación es «de mucha preocupación»

Justino Zavala, productor lechero de Aguas Corrientes, e integrante de la Agrupación de Tamberos de Canelones, publicó este miércoles en sus redes sociales, un nuevo video, donde se observa como se derrama leche y se va por el desagüe de ese tambo.



En su publicación, destacó: «Se sigue yendo la leche a los desagües por los atrasos en la recolección provocados por un conflicto sin sentido. Al gobierno parece no importarle. El trabajo de miles en manos de unos pocos«.

Declaró al diario «El País» este miércoles, que el conflicto de la planta de Conaprole en Rivera, genera una situación «de mucha preocupación«, agregando que los productores están trabajando «al límite» sin que se vislumbre una salida.

“Nunca sabés si el camión va a llegar a tu casa, si no vas a tener que tirar la leche o conseguir algún tanque para apurar la producción. Es muy preocupante”, relató Zavala. Si bien en su zona los problemas han sido menores, remarcó que en otros departamentos los atrasos han sido tan grandes que varios tamberos se vieron obligados a desechar parte de la remisión.

Días atrás, en diálogo con San José Ahora, Francisco Capeletti, funcionario de Conaprole y referente del sindicato de la planta 8 de Rodríguez, manifestó que «nunca se debería tirar leche, porque existen protocolos claros que los productores conocen y deben cumplir«. Enfatizó que los videos que circulan mostrando derrames, no son reales, o es leche que está con antibióticos porque viene de vacas enfermas.