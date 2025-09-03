El Conservatorio Departamental de Música recibirá a integrantes de la Cátedra Superior de Piano de la Escuela Nacional de Música del Sodre y al fagotista Leonardo Dean

Este jueves 4 de setiembre, en el Conservatorio Departamental de Música de la Casa de la Cultura de San José, se llevará a cabo un recital de piano y fagot, abierto a todo público.

La propuesta contará con la participación de estudiantes de la Cátedra Superior de Piano de la Escuela Nacional de Música del Sodre y del músico Leonardo Dean, solista de fagot de la Orquesta Sinfónica del Sodre.

La actividad, que integra la agenda cultural departamental, busca acercar la música académica a la comunidad y ofrecer un espacio de formación y disfrute para músicos y público en general. La entrada es libre y gratuita.