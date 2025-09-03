Se lo dijo a la madre de los pequeños. El hecho sucedió en Soriano y mantiene en vilo a todo Uruguay.

Luis Rodríguez, jefe de Policía de Río Negro, confirmó en diálogo con Subrayado que el hombre al momento de sacar de la vivienda de la madre a los pequeños le dijo a la mujer: “no los vas a ver más”.

El hecho

Está requerido por violencia doméstica. Fue en Soriano.

El Ministerio del Interior solicita la colaboración de la población para ubicar a Andrés Morosini Rechoppa, de 28 años, quien es requerido por la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género de Zona I del departamento de Soriano.

Según detalló la cartera, el hombre estaría desplazándose en un vehículo marca BYD, color rojo, con matrícula KPA1970. Está con sus dos hijos menores de edad, de 2 y 6 años. El hombre llegó este miércoles a la casa de su expareja en la ciudad de Mercedes y, a la fuerza, se llevó a los dos menores.

El ahora buscado tiene una orden de prohibición de acercamiento a su expareja por violencia de género. Fue la madre de los niños la que denunció ante la Policía que el hombre se los había llevado sin su consentimiento.

Desde la Jefatura de Policía de Soriano indicaron a Telemundo que el hombre habría cruzado al departamento de Río Negro y que es buscado intensamente.

El ministerio pide a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique de inmediato con la Policía. Las vías disponibles para aportar datos son la línea gratuita 9-1-1, el número anónimo 0800 5000, el sitio web minterior.gub.uy, o de forma presencial en la seccional policial más cercana.